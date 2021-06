Uživo: Đoković ili Nadal, ko će u finale Rolan Garosa?

Novak Đoković i Rafael Nadal igraju 58. put. Ovoga puta će se sastati na Rolan Garosu.

I set

Nadal je "sačuvao" svoj servis u prvom gemu. Đoković nije iskoristio dvije brejk lopte pa Španac vodi sa 1:0.

Nije dobro krenuo set po Srbina. Nakon što nije iskoristio dvije brejk lopte, propustio je i tri gem lopte, a Nadal to koristi, dolazi do prve brejk lopte i to koristi. 2:0

Treći gem Španac uzima bez izgubljenog poena. 3:0

Novak i dalje ne može do prvog gema. Nadal dolazi do novog brejka. 4:0

Nadal prilično lagano dolazi do još jedno gema. 5:0