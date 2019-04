Užasan čin: Objavljene slike Emilijana Sale iz mrtvačnice FOTO

Podsjetimo, Sala je tragično preminuo nakon avionske nesreće 21. januara na ruti Nant – Kardif. Nakon dvosedmične privatno finansirane istrage njegovo je tijelo pronađeno u olupini smrskanog aviona u Engleskom kanalu. Obdukcijom je utvrđeno kako je umro zbog teških povreda glave.

A photo said to be of the body of Premier League footballer Emiliano Sala has been posted online, prompting a police inquiry.More: https://t.co/4M6KXBioRB pic.twitter.com/uRA0J40qYO

— BBC Sport (@BBCSport) April 28, 2019