Utopio se otac golmana Liverpula Alisona Bekera

Ovu informaciju prenijeli su mediji bliski Liverpulu pozivajući se na to da je vatrogasna služba izvukla beživotno tijelo nesrećnog Hozea iz jezera.

Heartbreaking news coming out of Brazil this morning.Alisson Becker's father, Jose Becker, drowned near his holiday home on Wednesday.Our thoughts are with everyone connected, RIP 🌹 pic.twitter.com/WCUPhH4KBn

— Footy Accumulators (@FootyAccums) February 25, 2021