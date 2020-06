Utakmicu između Lidsa i Fulama "gledaće i Osama bin Laden"

Tako se na internetu pojavila fotografija s tribina pred subotnji okršaj ovog tima s Fulamom, a u prvom redu je svoje mjesto dobio i lik Osame bin Ladena, osnivača terorističke organizacije Al Kaide kojeg su Amerikanci ubili u akciji 2011. godine.

Tremendous effort from whoever actually paid English pounds just to have Bin Laden sit in the Leeds crowd. pic.twitter.com/XhEZd87Vqw

— Elliot Hackney (@ElliotHackney) June 24, 2020