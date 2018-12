Uspješna godina iza plivača Olimpa Nikole Bjelajca 

Iza Nikole Bjelajca veoma je uspješna godina. Obilježio ju je odličan nastup na Mediteranskim igrama, potvrđena norma za SP naredne godine, kao i zapaženi rezultati na SP u malim bazenima. Sve to je dokaz da njegovo vrijeme tek dolazi. Odlazak u Ameriku pokazao se kao pun pogodak. Uslovi koje tamo ima daleko su bolji i kvalitetniji, a Nikolin trener Miodrag Čeko kaže da se napredak i te kako vidi. I sam Nikola priznaje da nije očekivao da će tako da bude.

"Jako sam zadovoljan. Mislio sam da će to biti puno lošije nego što jeste. Ali stvarno program, treneri i grupa u kojoj sam ja su na vrhunskom nivou, tako da nemam na šta da se požalim", kaže Bjelajac.

"Zasigurno je mnogo bolji, kvalitetniji u nekim stvarima koje nije uspio da ovdje popravi. Naravno ima još mnogo da se radi, što se tiče tehnike, što se tiče starta i okreta, koji su nam najveće boljke u njegovom plivanju. Ja se nadam da će za ova četiri mjeseca, koliko će još biti tamo, to dovesti do još boljeg nivoa," rekao je Miodrag Čeko.

Nikola je trenutno u Banjaluci gdje se ne odmara, već sprema za najvažnije takmičenje koje ga narednog ljeta očekuje u korejskom Gvangžuu. To je SP u velikim bazenima, gdje će pokušati da izbori i olimpijsku vizu. Iako sa Miodragom trenira dva puta dnevno to mu ne pada teško. Zna koji su mu ciljevi i hrabro grabi ka njima.

"Hvala bogu nisam bio bolestan do sada. Imam malih problema sa upalom sinusa, pošto je tamo -20. Ali ako sve bude išlo po planu mislim da će to biti vrhunski. Ono sa čime bih ja bio zadovoljan su dvije olimpijske norme", rekao je Bjelajac.

Nikola će put Amerike 3. januara, gdje ga čeka zgusnut raspored. Priznaje da između škole i plivanja ima malo slobodnog vremena, a otkrio je i šta mu najviše nedostaje.

"Manje više stigne se sve, i da se odmorim i da imam osam sati sna. Ali pored toga to je sve škola i plivanje", kaže Nikola, koji dodaje da mu najviše nedostaje mamina kuhinja.

I da je samo to. Finansije najčešće koče mlade sportiste ka njihovom napretku. U Olimpu su pohvalili gradske vlasti koje su im do sada jedine priskakale u pomoć, ali bez podrške ostalih nadležnih institucija, kažu, teško da se može do vrhunskih rezultata.