Uspješan debi Kokoškova: Prvi nastup Ilića i rutinska pobjeda u Espu!

Selektor Igor Kokoškov je imao uspješan debi na klupi Srbije. “Orlovi” su u prvom kolu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo savladali Finsku na gostovanju 80:58.

Iako su nastupili u značajno promijenjenom sastavu, košarkaši Srbije su uspješno položili prvi ispit. Velika borbenost, želja i zalaganje u odbrani nagrađeni su bodovima.

Selektor Igor Kokoškov je odlično pripremio meč posebno na startu, kada je odbrana Srbije djelovala veoma agresivno i činilo se kao da u ovoj fazi imaju “košarkaša više”. Odlične rotacije, iskakanja spriječili su finske šutere da dođu u čiste pozicije i tjerali na greške pa je sredinom drugog perioda Srbija imala plus 19(34:15).

Naravno bilo je i određenih propusta u igri ali to je sasvim razumljivo ako se zna da je ekipa u ovom sastavu odradila samo pet treninga. Finska je tek u finišu drugog dijela i na početku trećeg vezala nekoliko napada i šuteva pa je prišla na minus osam (32:40).

Kokoškov je ekspresno reagovao i njegova ekipa je napravila seriju od 9:0, a odmah zatim još jednu od 7:0, čime je praktično slomila otpor rivala, jer je došla do plus 25(60:35). Do kraja su “orlovi” djelovali mirno i lagano su došli do pobjede uz dominaciju u skoku. Ono što može da raduje je pristup meču, pošto su košarkaši i u momentima kad su imali ogromnu prednost, maksimalno poštovali zadatke u odbrani, izlazili na šut rivalu i gradili skok.

Kapiten Srbije Miroslav Raduljica je bio najefikasniji sa 19 poena dok su ALeksa Avramov i Rade Zagorac dodali po 10 poena.

Srbija u drugom kolu dočekuje Gruziju.

Debi Ilića

Prve seniorske minute u nacionalnom timu dobio je košarkaš Igokee Dalibor Ilić. Ovaj mladi krilni centar je za šest minuta ubacio je četiri poena i sigurno će mu ovo biti veliki podstrek za nastavak karijere.