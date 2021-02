Urnebesna scena na derbiju, Ronaldo lovio sudiju da provjeri radi li mu sat

Portugalski napadač doveo je italijanskog prvaka u vođstvo sjajnim udarcem lijevom nogom s 18 metara, a zatim je kasnije u prvom dijelu desnom nogom zatresao prečku. Lopta se u toj situaciji odbila na teren, a Ronaldo se ponadao da je prešla gol-crtu. Međutim, sudija, koji putem sata dobija informacije ako lopta pređe gol-crtu, pokazao je da se igra nastavi.

Cristiano Ronaldo didn't believe the referee when he said his shot didn't go over the line 😅 pic.twitter.com/1KWDeJK3yF

— ESPN FC (@ESPNFC) February 6, 2021