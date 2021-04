Uplašeni Ronaldo se opet obrukao ponašanjem u živom zidu i odmah postao meta ismijavanja

Naime, pomenuta situacija desila se u 25. minuti utakmice 32. kola italijanske Serije A kada je Gaston Brugman lijepo pogodio iz slobodnog udarca, prebacio živi zid i doveo svoju Parmu u vodstvo protiv Juventusa u gostima.

Ipak, usporeni snimak jasnije je pokazao sve okolnosti pod kojima je Parma stigla u vodstvo, a brojni korisnici na društvenim mrežama počeli su ismijavati Ronalda koji je bio u živom zidu i koji se u trenutku udarca sakrio od lopte i tako omogućio protivničkom igraču da tačno iznad njegove glave prebaci loptu prema golu.

Ronaldo je bio jedan od četiri igrača Juventusa u živom zidu, uz Cuadrada koji je ležao ispod njih, a iako su svi skočili i pokušali spriječiti da udarac gostujućeg igrača završi u okviru gola Bufona, Ronaldo je samo rukom pokrio lice i sakrio se od lopte, uz to je i dodatno podigao nogu, zbog čega svakako nosi najveći dio krivice za primljeni gol.

Once again ridiculous Cristiano Ronaldo positioning in the wall against freekick, letting in goal to Parma for being the only one not jumping.

Just don’t place him there anymore if he is too worried about his cute mug pic.twitter.com/9hKrN062ES

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) April 21, 2021