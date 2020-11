Umro Dijego Maradona

Brojni svjetski mediji prenosi vijest o smrti, a na društvenim mrežama se već opraštaju od legendarnog Argentinca.

List Klarin je objavio da je 60-godišnji Maradona doživio srčani udar u svom domu u Tigreu gdje se oporavljao posle nedavne operacije na mozgu koju je imao.

BREAKING NEWS: Argentine media is reporting that Diego #Maradona has died at the age of 60 following a cardiac arrest.

Two weeks ago he had undergone surgery to remove a blood clot in his brain.

— EWN Sport (@EWNsport) November 25, 2020