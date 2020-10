Umičević: Zbog korone upitan nastavak Lige BiH

BH Telekom biće generalni sponzor Rukometnog saveza BiH za naredne tri godine (2021,2022. i 2023.), a visina ugovora trebalo bi da iznosi do milion maraka. Ovu informaciju potvrdio je Marinko Umičević, potpredsjednik Rukometnog saveza BiH poslije današnjeg obavljenog razgovora sa rukovodstvom BH Telekoma.

- Zadovoljan sam poslije sastanka i sada je samo pitanje dana kada ćemo i zvanično potpisati ugovor sa BH Telekom. Tačno je navedeno koliko će Savez dobiti za svaku godinu (prve 250 hiljada, druge godine 295 hiljada, treće godine preko 300 hiljada). Naravno biće tu i dodatnih bonusa vezanih za uspjehe reprezentacije BiH i nema sumnje da možemo biti zadovoljni urađenim poslom, a da nema problema sa pandemijom siguran sam da bi taj iznos bio veći – istakao je Umičević.

Potpredsjednik RS BiH potom se osvrnuo i na sjednicu Upravnog odbora RS BiH koja je danas održana u Sarajevu (nisu bili prustni predstavnici hrvatskog naroda) na kojoj je bilo govora i o odgađanju utakmica u Premijer ligi za rukometaše, a sve zbog COVID-19.

- Nekoliko utakmica je već odgođeno i vidjećemo šta će se desiti i poslije današnjeg kao i narednog prvenstvenog kola. Ukoliko bude povećan broj odgađanja prvenstvenih susreta onda ćemo po svoj prilici biti prinuđeni da prekinemo takmičenje kako bismo izbjegli mogućnost da sezona bude neregularna – izjavio je Umičević.

On je potom potvrdio da će, ipak biti potpisan ugovor na četiri godine sa selektorom muške „A“ reprezentacije, Bilalom Šumanom. Prihvatio sam taj prijedlog, ali samo pod jednim uslovom, a to je da u narednih godinu dana mora da stekne neophodnu licencu ukoliko to ne ispuni ugovor će automatski biti prekinut. Osim toga Bilal Šuman treba da poštuje svog poslodovaca, odnosno Rukometni savez BiH koji je prema njemu ispunio sve obaveze. Što se tiče ugovora kojeg je imao sa nelegalnim Savezom i koji mu je ostao dužan mi to nećemo izmiriti – izričit je potpredsjednik RS BiH.

Prema ranije utvrđenom planu reprezentacija BiH trebalo bi da 5. novembra odigra kvalifikacionu utakmicu sa odlazak na prvenstvo Evrope u gostima protiv Njemačke, a tri dana kasnije sa Austrijom u Bugojnu.

- Ono što želim da naglasim, a to je, da smo za utakmicu sa Njemačkom završili sav posao. To znači da smo iz našeg budžeta obezbijedili avionske karte, smještaj u hotelu i sve ostalo što je potrebno kako bi reprezentacija bez problema odigrala ovaj susret. Sada se nameće pitanje da li će meč biti odigran, a razlog su sve oštrije mjere u Njemačkoj zbog korona virusa. Naravno, mi smo sve uradili i za domaći duel sa Austrijacima, ali sada je sve u Božijm rukama – jasan je Umičević.

Potom je napomenuo kako je odlučeno da se produži ugovor sa Rukometnim savezom Republike Srpske na još šest mjeseci kako bi nesmetano mogao da funkcioniše Rukometni savez BiH koji je i dalje bez poreskog broja.

- Zahvaljujući ranije potpisanom ugovorom bez problema smo izvršavali sve naše obaveze. Mogu da se pohvalim da za ove dvije godine nikom ništa ne dugujemo, a dobro je poznato u kakvim smo teškim uslovima radili. Uskoro očekujemo konačnu presudu na našu tužbu protiv Poreske uprave FBiH i da ćemo poslije dužeg vremena dobiti novi poreski broj - zaključio je Marinko Umičević.