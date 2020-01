Umalo ubijen: Roman Abramovič za dlaku izbjegao smrt

Ostrvom sve bruji nakon naslova čuveng tabloida Mirora: “Pet Nevin umalo ubio vlasnika Čelsija Romana Abramoviča dok je vozio bicikl.”

Sve se odigralo prije par godina na ostrvu Aran kada je bivši fudbaler umalo pregazio ruskog oligarha Abramoviča koji je vozio bicikl.

U toku jednog krajnje običnog intervjua na Bi Bi Si radio stanici Škotske, čovjek koji je danas jedan od glavnih za medije u Čelsiju otkrio je kako je na Aranu umalo usmrtio Romana Abramoviča kada je u punoj brzini naletio na njega dok je bio u rekreaciji. Mada su se i tada poznavali, Nevin je poručio kako od trenutnog stresa Abramovič tokom incidenta nije prepoznao Nevina.

– Vozio sam uz sjevernu stranu Arana, svaki put kada sam tamo vozim preko cijelog ostrva. Taman sam skretao na oštroj krivini kod Lokranze i umalo pregazio momka koji je bio na biciklu. U posljednjem momentu sam skrenuo sa puta, sigurno bih ga ubio. Bio je to Roman Abramovič. Kakva bi to priča bila da sam ubio Abramoviča… Jahta mu je bila pri obali, a on je vozio biciklističke krugove. On do danas ne zna da sam to bio ja- rekao je Nevin.

Nevina dobro pamte navijači Čelsija pošto je u periodu od 1983. do 1988. odigrao blizu 200 nastupa i postigao 36 pogodaka. Zatim se preselio u Everton, a prije povratka u domovinu, Škotsku, igrao je još za Tranmar.