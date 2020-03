Uhapsio Ronaldinja, pa tražio selfi s njim: On ostaje idol do smrti!

Svijet je šokiran informacijom da je legendarni brazilski napadač Ronaldinjo uhapšen u Paragvaju zbog lažiranja dokumenata. On i njegov brat privedeni su odmah po izalsku sa aerodroma jer su pokušali da uđu u zemlju ilegalno uz pomoć falsifikovanih pasoša.

Ronaldinjo je s lisicama na rukama priveden i odveden u zatvorsku stanicu, a tamo je dočekan kao zvijezda.

Šef policije Migel Lopez Ruso, iskoristio je činjenicu da još nije pokrenuta zvanična istraga protiv Ronaldinja i zamolio ga je za fotografiju, koja je ubrzo osvanula na društvenim mrežama.

- On je svjetski idol, za mene je on najbolji igrač na svijetu i niko to ne može da mu oduzme. Bio sam tamo, ne moram da poričem ili da dajem objašnjenja. To je bila samo obična fotografija - rekao je Migel Lopez Ruso, koji je otkrio da je fotografija nastala tokom svjedočenja Ronaldinja.

- Bilo je puno ljudi koji su želeli da ga pozdrave i novinara. Ušao je u sobu da svedoči i tamo smo razgovarali s njim, a kako je on svjetski idol i ja sam takođe fudbalski navijač, pojavile su se neke šale i zamolio sam ga za fotografiju i on je prihvatio.

- Ne bih u rekao nešto loše, svako može da ga shvati ispravno ili pogrešno, ali on ostaje idol do smrti. On nije zločinac sve dok se ne dokaže suprotno, na njega gledam kao na fudbalskog idola. Ne podržavam ili prikrivam događaje koji su mogli da se dese - rekao je policajac koji je izazvao buru u Paragvaju zbog fotografije.