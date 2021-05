Uhapšen otac Jelene Dokić

Damir Dokić, otac proslavljene teniserke Jelene Dokić, po treći put je završio iza rešetaka.

Dokić je sada završio u Kazneno-popravnom zavodu u Sremskoj Mitrovici zbog napada na službeno lice.

On je priznao krivicu i nagodio se sa tužilaštvom, pa će služiti kaznu do februara 2022. godine. On je već bio u zatvoru dva puta - 2009. i 2010, piše Srpski telegraf.

Damir Dokić je prvi put završio u zatvoru 2009. godine, kada je prijetio tadašnjoj ambasadorki Australije u Beogradu i njenom suprugu, kako bi mediji iz te zemlje prestali da pišu da je maltretirao kćerku.

Policija ga je poslije toga, drugi put uhapsila na njegovom imanju u Vrdniku i tada oduzela sedam pušaka, pištolj i dvije ručne bombe.

Osuđen je na 15 mjeseci zatvora, ali je pušten prije isteka kazne.