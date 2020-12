UFC otpustio svoju najseksi takmičarku: Hoće li Rejčel završiti na sajtu za odrasle?

Atraktivna MMA takmičarka Rejčel Ostovič odnedavno više nije članica UFC organizacije koja joj je uručila otkaz!

Američki mediji javljaju da je razlog za otkaz treći poraz u nizu, s tim da je ovaj posljednji, koji joj je i "došao glave". bio 15. novembra protiv Đine Mazani.

Nedugo pošto je dobila otkaz u UFC, Rejčel je na društvenim mrežama dobila ponude da napusti svijet borbi i da se koncentriše na svoj izgled kako bi zaradila novac. Tačnije, da otvori nalog na "Onlyfans" platformi za odrasle.

Rejčel je najprije oštro odgovorila svima, ali je i ostavila otvorenu mogućnost za to.

- Ako neko na nečemu takvom zarađuje novac, samo napred djevojko. Svi čudaci koji govorite da mi je to jedina opcija, možete da me poljubite u dupe - poručila je Rejčel i dodala:

- Ako to jednog dana i napravim, to će biti pod uslovima koje ja postavim, a ne zbog toga što vi to tražite. Napraviću ono što želim i kada želim.

(Telegraf)