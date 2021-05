UEFA razmatra selidbu finala Lige šampiona u Veliku Britaniju

Razlog je taj što je Turska na listi visokorizičnih zemalja za građane Velike Britanije kada su u pitanju putovanja.

Obzirom na to da su učesnici finala dva engleska kluba, onda se kao logična nova destinacija nameće upravo Engleska i stadion "Vembli", koji je posljednji put bio domaćin 2013. kada su se njemački klubovi Bajern i Borusija Dortmund borili za trofej prvaka Evrope, ili možda Kardif koji je posljednji put domaćin finala bio 2017. u duelu Reala i Juventusa.

Aston Vila je već ponudila stadion "Vila park" za održavanje finala, što je prema informacijama iz Engleske prihvatljivo za oba kluba.

Turkey, host of the #UCL final between Chelsea and Man City, has been added to the UK government's travel 'red list.’

Players would have to quarantine for 10 days on their return to the UK.

The government is now in talks to move the final to England, reports @Telegraph pic.twitter.com/ImUcmb2LQa

