UEFA suspendovala Ligu šampiona i Ligu Evrope!

U zvaničnom saopštenju UEFA je u petak objavila da su svi mečevi evropskih takmičenja koji su bili na programu sljedeće nedjelje - odloženi.

To se odnosi na revanš mečev osmine finala Lige šampiona, zakazane za 17. i 18. mart, kao i Lige Evrope za 19. mart.

In the light of developments due to the spread of COVID-19 in Europe and related decisions made by different governments, all UEFA club competitions matches scheduled next week are postponed. #UCL and #UEL quarter-final draws have also been postponed.Full statement: 👇

— UEFA (@UEFA) March 13, 2020