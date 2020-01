U padu helikoptera pored Kobija i njegove kćerke stradao trener Džon Altobeli, njegova supruga i kćerka

Oni su krenuli u 9:06 ujutru iz Orandž kauntija, odnosno sa heliodroma Džon Vejn. Preletjeli su skoro cijelu širinu Los Anđeles kaunta i u 10 časova helihopter se srušio u mjestu Kalabasas. Prešli su put od 10 milja.

Među žrtvama pada aviona još je dio druge porodice, bejzbol trener Džon Altobeli (56), njegova supruga Keri i kćerka Alisa, koja je trebala da igra na turniru kao i Kobijeva kćerka, potvrdio je Džonov brat za SNN. Bile su saigračice u akademiji Mamba.

Kobe Bryant’s 13-year-old daughter is among the nine killed in Sunday’s helicopter crash. Orange Coast College head baseball coach John Altobelli, along with his wife and daughter, were also killed. https://t.co/R0RP9iwDbl pic.twitter.com/q9lyoExYhq

