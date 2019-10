U OK Inova zadovoljni startom sezone

Rezultati su jedino mjerilo, a start sezone u Premijer ligi BiH odbojkašicama Inove pokazao je da su na pravom putu. U debitantskom nastupu u najvišem rangu takmičenja, trenutno su na petom mjestu sa skorom od tri pobjede i dva poraza.

Ekipa je mahom sastavljena od kadetkinja i juniorki poniklih upravo u odbojkaškom klubu Inova. S toga pred igračice nije stavljen nikakav imperativ.

"To su sve djevojčice iz našeg kluba, iz naše baze. Sve jedno dijete poteklo je iz naše škole odbojke, i to je jedan naš koncept na koji smo se oslonili i u suštini se pokazao kao ispravan. Na samom početku prvenstva cilj nam je bio opstanak. Ekipa nam je neiskusna, ali držimo se i nadamo se da ćemo do kraja popraviti skor", rekao je Savović.

Iako neiskusni, u Inovi ne razmišljaju o dovođenju pojačanja. Zadovoljni bi kažu bili, ako još jedna njihova igračica iz mlađih kategorija, obuče seniorski dres.

"Rekli smo na početku, s obzirom da smo najmlađa ekipa, cilj je bio da pobijedimo najmanje tri utakmice, da se ne obrukamo, ali smo baš dobro krenuli. Postoje oscilacije i to je sve normalno, i u suštini treba nam samo jedan igrač koji bi u kriznim situacijama bio u stanju da povuče ekipu, ali složićemo sve kako treba do kraja. Baziramo se na sopstveni kadar, naravno, vrata kluba su svima otvorena, ali igračica mora biti bolja od naše da bi igrala ovdje", rekao je Savović.

Odbojkašice Inove u subotu gostuju Slobodi u Tuzli. U naredna tri kola raspored im nije naklonjen, ali protiv jačih ekipa stiče se iskustvo i samopouzdanje, što je kaže Savović, dobra baza za dalje.