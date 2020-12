U Bibliji našli intimne fotografije poznatih fudbalera

Britanski "The Sun" došao je do njihovih intimnih fotografija i naravno objavio ih je.

Navodno su fotke pronađene u Bibliji u jednoj humanitarnoj prodavnici, a na kojima se vidi kako Kosti i Žesusu "društvo pravi" nepoznata ženska osoba.

Diego Costa And Gabriel Jesus Topless In Bed With Same Mystery Woman

The pictures were instantly recognisable as Jesus and Costa! https://t.co/Y1g053x3CG

— Greg O. Afamah (@AfamahGreg) December 20, 2020