Tužna sudbina skopskog Vardara, otišli u drugi rang makedonskog fudbala

Tim koji je i prošle godine osvojio šampionski pehar, ove je dotakao dno. Nekada ekipa od koje su u bivšoj Jugoslaviji strepili i Zvezda i Partizan, naredne godine nastupaće u drugoj ligi Sjeverne Makedonije.

“Sve loše što je moglo da se dogodi, ove sezone dogodilo se Vardaru”. Rekao je za ATV sportski urednik makedonske TV Sonce Igor Aleksandrovič. Kaže da je ispadanje u niži rang takmičenja posljedica loših odluka i nesistemskog rada unazad posljednjih desetak godina.

“Ovo je veoma kompleksno pitanje, jer je Vardar u posljednjih deset godina toliko ispolitizovan. Klub je služio za neke druge bitke, najmanje za fudbalske. Znamo da je ekipa prije nekoliko sezona igrala Ligu Evrope, a sada smo došli od Lige Evrope do ispadanja u niži rang domaćeg takmičenja. Mogu da kažem da su finansije bile problem, kao i određene “hijene” koje nemaju dodirnih tačaka sa klubom i sa fudbalom.

Svima je već sada jasno da bez Vardara ni drugi klubovi u Makedoniji ne mogu naprijed, priča Aleksandrovič.

Liga nikada nije bila posebno jaka, a ispadanje velikana u niži rang, zadalo je snažan udarac kvalitetu fudbala. Naglašava i da su navijači veoma teško podnijeli minula dešavanja.

"Mi iskreni navijači Vardara podnijeli smo sve ovo veoma tragično, ružno i bolno. To je činjenica. Stav navijača jeste da ne žele da budu mirni. Na sajtu kluba postavljena je anketa, da li su za proteste i to su posljednje informacije koje imam i koje znam. Nadam se da će sve biti u redu, a ukoliko i budu protesti, to je normalno. Svima koji su na bilo koji način povezani na klubom, bilo da su igrali ili trenirali ovdje, ostaje knedla u grlu. Nije svejedno", kaže on.

Titulu je odavno osvojila Škendija, koja je posljednjih godina preuzela primat makedonskog fudbala. Velikanu ostaje da se izbori sa mukama, koje nije zaslužio.