Tumbaković: Srbija najveći izazov u karijeri!

Novi selektor fudbalske reprezentacije Srbije Ljubiša Tumbaković rekao je da se nalazi pred najvećim izazovom u karijeri i da će učiniti sve da se ekipa poslije 20 godina plasira na Evropsko prvenstvo.

Doskorašnji selektor Crne Gore danas je promovisan na mjestu selektora Srbije kao nasljednik Mladena Krstajića sa potpisom ugovora na dvije i po godine.

"Godinama se pripremam za ovu konferenciju za medije, opet sam srećan i zadovoljan. Privilegija je i čast biti selektor svoje države. Imao sam puno izazova, mnoge sam rješavao na najbolji način, a ovaj mi je vjerovatno najveći. Sigurno ću najviše uložiti znanja i energije kako bismo ostvarili potreban rezultat", rekao je Tumbaković na konferenciji za novinare u beogradskom hotelu Hilton.

On je dodao da je plasman na Evropsko prvenstvo glavni cilj.

"U fudbalu dok se igra postoje šanse. Ne znamo kako će protivnici odigrati međusobno. Ne zavisi sve od nas i igrača, ima spoljnih faktora. Ako je neko bolji neka pobijedi. Plasman na EP je glavni cilj, bez obzira što nismo krenuli najbolje. Želim makismalno patriotsku atmosferu kako bismo napravili uspjeh", poručio je Tumbaković.

On nije želio da priča o plej-ofu Lige nacija i sav fokus stavio je na kvalifikacije.

"Sve što možeš danas ne ostavljaj za sutra. Imamo težak raspored, ali ima još pet mečeva da vratimo rezultat", rekao je on, a na pitanje da li je neuspjeh ako se propusti EP odgovorio: "Ako ne ostvarimo, Bože moj. Idemo dalje".

Za pomoćnike dovešće Aleksandra Јankovića i Darka Belojevoća, a plan je i da privoli Zorana Mirkovića.

Oko sistema igre, napadačkog koji je gajio kada je donio Partizanu šest titula prvaka države, kaže da je drugačija situacija u reprezentaciji.

"Partizan je igrao prepoznatljiv fudbal i to ide iz trenerovog ubjeđenja. To je proces, pravi se i generalno ne priznaje sisteme kao brojke, već igrače na terenu. Da li ću igrati sa jednim, dvojicom ili nijednim napadačem nije toliko bitno. Krajnji cilj je borbenost, strpljenje i atmosfera", zaključio je on.