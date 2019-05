Tumbaković: Ovog momenta Partizan kao klub ne postoji

Selektor fudbalske reprezentacije Crne Gore Ljubiša Tumbaković govorio je o stanju u svom nekadašnjem klubu, beogradskom Partizanu.



Ljubiša Tumbaković je u razgovoru za "Sport Klub" i emisiju "FK na SK" govorio o trenutnom stanju u Partizanu i prema njegovim riječima nije nimalo bio zadovoljan onim što se trenutno dešava.

"Ovog momenta Partizan kao klub ne postoji! Nije ni dio onog sistema i neće biti dok se ne budu dozvali pameti. Kad budu počeli da rade kao što je nekad neko radio, onda će Partizan ponovo biti klub", rekao je Tumbaković.

On sumnja u rad ljudi koji su članovi aktuelnog upravnog odbora i nije siguran da oni mogu da vrate Partizan na pravi put.

"Da li to mogu ovi ljudi? Nisam siguran. Imam dio krivice koju moram da prihvatim. Kada sam se vratio poslije inostranstva povjerovao sam ljudima, kojima uvijek vjerujem, da je neka opcija sa tadašnjim prijedlogom jednog čovjeka čije ime ne želim da pomenem, da bude predsejdnik Partizana. Bio sam dio te priče koja je to prihvatila zarad dobra Partizana, bez obzira na to što nisam vjerovao da taj čovjek može to da iznese i ta grupa ljudi koja se kasnije podjelila u ove dvije frakcije. Јedna je opozicija, a druga u Partizanu. Ni jedna ni druga nisu valjale, a ja sam bio dio toga i kajem se što sam to uradio, ali to je bilo, prošlo. Sada smo dio druge priče koja ima želju da se Partizan vrati pravim partizanovcima, kada dođeš u klub da imaš kome da se obratiš. Danas kada dođeš neće te ni prepoznati", poručio je Ljubiša Tumbaković, nekada trofejni trener "crno-bijelih".

Partizan se trenutno nalazi na četvrtoj poziciji u Superligi Srbije sa bodom zaostatka za ekipom Čukaričkog.