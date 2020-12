"Trofejna Banjaluka" - Prva priča muzeja sporta

“Muzej sporta” u dvorani Borik mjesto je na kojem će putnik namjernik zakoračiti na stazu koju su ovdašnji šampioni utabali da bi Banjaluci nadenuli titulu “grada sporta”

Trofej star skoro stotinu godina, fudbaleri su osvojili u Sarajevu, a tik do nega je prvi koji su u vis podigli rukometaši Borce, saznajemo djeliće banjalučke sportske istorije dok u društvu Željka Tice, domaćina Muzeja i Nenada Talića, prvog čovjeka “Borika obilazimo postavku “Trofejna Banjaluka. Poteže se i priča o tome kako je Tanasije Kuvalja donio “sombrero” sa Olimpijskih igara u Meksiko Sitiju, a uz komentar “Nije mu bilo premca” ispratismo šampionski nokaut Marijana Beneša na televizijskom ekranu. Srećan je, Tica, nekada i sam, kao novinar, učesnik Olimpijskih igara, što je Muzej od davnašnjeg sna postao java, a za svaki rekvizit kaže da mu je podjednako drag.

- Svaka medalja, pehar, svaki dres, svaka plaketa je jedna banjalučka priča. Sigurno ima tih dosta priča. koja je najljepša? Sve su one najljepše i teško ih izdvoijiti. Banjaluka je grad sporta, grad trofeja i grad šampiona i zaslužila je da ima ovakvo jedno mjesto, dodaje Željko Tica.

“Bile su to slatke muke”, pridružuje se priči Nenad Talić, i otkriva težinu posla da se na jednom mjestu okupi “Trofejna Banjaluka”. Zahvalan je svima koji su izašli u susret, a kaže da ga raduje dobar glas koji se svakodnevno širi o Muzeju sporta, a pogotovo što su medju posjetiocima i oni budući šampioni.

- Da to bude motiv današnjim sportistima koji dolaze i obilaze. To je jako bitno, da su podmlatci nekoliko banjalučkih klubova dolazili već ovdje da obiđu muzej. To je i cilj ovog muzeja. da njima bude motiv i da vide kako su ti sportisti, tada, u daleko lošijim uslovima, pravili ovakve rezultate, kaže Talić.

Uveliko se kaže Nenad kuju planovi i za nove izložbene postavke.

- Kao npr. dresovi od skoro nažalost preminulog Dijega Armanda Maradone, koji je on nosio i potpisao. Takođe od dvojice živih legendi Ronalda i Mesija, s anjihovim kopačkama. Rukavice od Tajsona i mnoge druge stvari koje će sigurno biti na svjetskoj mapi interesantni, dodaje Talić.

Nove posjetioce u Muzeju, sačekaće i stara “remingtonka” Limuna Papića, doajena ovdašnjeg sportskog novinarstva, sa kojom je ostavio neizbrisiv trag u stvaranju “Trofejne Banjaluke”, grada čija se sportska istorija proteže kroz tri vijeka.