Trofej za Crvenu zvezdu na otvaranju sezone

Ako je po onoj narodnoj, da se po jutru dan poznaje, onda je pred košarkašim "Crvene zvezde" berićetna sezona. Prvi trofej u novoj takmičarskog godini već krasi klupske vitrine. U finalu ABA Superkupa, koji se igrao u Laktašima, "Zvezdini" košarkaši su u reprizi prošlosezonskog finala lige, lakše od očekivanog savladali ekipu podgoričke "Budućnosti", rezultatom 89:75.

Ipak, u crveno bijelom taboru ne žele da trče pred rudu. Kažu da svaki trofej predstavlja novu injekciju sampouzdanja, ali da ih prave bitke tek očekuju.

"Cilj je da se spremimo za prvu narednu utakmicu, a to je ona protiv "Cibone". Idemo od utakmice do utakmice i tako ćemo ići kroz sezonu. Želja svih nas je da ostvarimo što bolje rezultate," rekao je Branko Lazić, kapiten KK “Crvena zvezda”.

Sa svojim kapitenom slaže se i Nemanja Nenadić, koji je na pravi način iskoristio minute koje je dobio od trenera Milana Tomića u finalu turnira u Laktašima, pokazavši na terenu sve ono zbog čega je doveden u beogradski klub. Ipak, Nenadić je gostujući u specijalu ATV-a, odmah nakon finala, potisnuo svoju dobru igru, a u prvi plan istakao timski duh koji je, prema njegovim riječima, ključ za uspjeh u novoj sezoni.

"Mislim da je ključ što su svi momci zaista dobri ljudi. Sve kreće iz svlačionice. Svi se ponašamo kao da smo već godinama na okupu. Vidjeli ste i sami, kad se lomi utakmice ili neki napad, nije važno kome ide lopte, svaki put je prisutna podrška i mislim da je to ključ za uspjeh ove sezone," kaže Nenadić.

Nadolazeća sezone u aba ligaškom karavanu, po ocjenama košarkaške javnosti trebalo bi da bude naneizvjesnija unazad nekoliko godina. Prvi ešalon favorita za titulu odavno je poznat, ali u mrtvu trku za plej of ulaze bar još četiri tima.

""Igokea" je tim koji je značajno bolji nego prošle sezone, bar tako izgleda pred sam početak. Vidjećmo da li će tako biti i tokom sezone. Mislim da ćemo ove, za razliku od prošle, imati nekoliko timova koja će da se bore za ta četiri mjesta u plej ofu. Ako možemo da kažemo da imamo sigurna tri učesnika plej ofa, doduše ako je u košarci bilo šta sigurno, ali recimo da su sigurni "Crvena zvezda", "Cedevita" i "Budućnost", onda će za četvrto mjesto konkurisati tri ili čak četiri ekipe. Onda tu zavisi koje ekipe će da uhvate pravu formu, ali sigurno nas očekuje najneizvjesnija sezona unazad pet godina," rekao je Edin Avdić, komentator televizije “Arena Sport”.

“Mislim da što više ekipa, koje prave kvalitetne ekipe, podižu nivo takmičenja. Atraktivnost same lige doprinijela je tome da se neki iskusniji igrači vraćaju u ligu, a stigli su neki iskusniji treneri. Sve to govori da ova liga iz godine u godinu raste, prije svega u svom kvalitetu. Očekujem da to doprinese i većem broju gledalaca na utakmicama. Format takmičenja je odličan,” kaže Vlado Šćepanović, bivši košarkaš.

Superkup u Laktašima, poslužio je svim učesnicima da osjete puls rivala pred start ligaškog dijela sezone, a takmičarski naboj tokom utakmica nije izostao. Nisu izostale ni pohvale glavnih aktera na račun organizatora turnira. Iz “Igokee” poručuju, da su riječi hvale, najveća nagrada za uloženi trud.

"Želim da se zahvalim svim ljudima koji su učestvovali u organizaciji. Bilo je zahtjevno, ali smo ispunili očekivanja. Raduje me što je dvorana bila puna, a "Crvenoj zvezdi" čestitam na pobjedi u finalu," rekao je Igor Dodik, predsjednik ABA Lige i generalni menadžer KK “Igoka”.

A najbolji pojedinac u “Crvenoj zvezdi” bio je Mohamed Faje, koji je proglašen za najkorisnijeg igrača ABA Super kupa. Ligaški dio sezone u regionalnom takmičenju počinje u petak, 29.septembra, utakmicom između "Olimpije" i "Mornara", koja počinje u 18 časova, a dva sata kasnije na teren će košarkaši "Crvene zvezde" i "Cibone".