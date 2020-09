Tripl-dabl Jokića – Denver eliminisao Kliperse i ispisao istoriju!

Košarkaši Denver Nagetsa savladali su Los Anđeles Kliperse 104:89 u sedmoj utakmici polufinala Zapada.

Izabranici Majka Melouna ponovo su nadoknadili zaostatak od 3-1 u seriji i prva su ekipa u istoriji koja je u jednom plej-ofu dva puta došla od 1-3 do 4-3.

Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je sjajan meč, te je pokazao još jednom zašto spada među najbolje igrače sveta.

Jokić nije mnogo forsirao u napadu, šutirao je 5/13, a utakmicu je završio sa – 16 poena, 22 skokova, 13 asistencije i tri blokade.

Fenomenalan meč priredio je i Džamal Marej koji je postigao 40 poena i uz to je imao četiri skoka i pet asistencija.

NUGGETS WIN NUGGETS WIN NUGGETS WIN NUGGETS WIN NUGGETS WIN NUGGETS WIN NUGGETS WIN NUGGETS WIN NUGGETS WIN NUGGETS WIN NUGGETS WIN NUGGETS WIN NUGGETS WIN NUGGETS WIN NUGGETS WIN NUGGETS WIN NUGGETS WIN NUGGETS WIN NUGGETS WIN NUGGETS WIN NUGGETS WIN NUGGETS WIN pic.twitter.com/WkKWqv4VEa — Denver Nuggets (@nuggets) September 16, 2020

Klipersi su se raspali u poslednjoj četvrtini, nisu uspjeli gotovo ništa da pogode, te su to Nagetsi iskoristili i na kraju došli do trijumfa.

Katastrofalan duel odigrali su Kavaj Lenard i Pol Džordž. "Kandža" je ubacio 14 poena uz očajnih 6/22 iz igre, dok je Pi Dži postigao 10 (4/15).

Utakmica je otvorena očekivano nešto sporije. Ekipe su bile stegnute i gledali smo egal tokom prvih dvanaest minuta. Jokić je dobro krenuo meč, imao je osam poena, šest skokova i četiri asistencije.

Ipak, početkom druge četvrtine, kada nije bio na terenu, Klipersi su uspjeli da dođu do dvocifrene prednosti i činilo se da će uspjeti da je održe, štaviše i da je povećaju.

Nagetsi su izgledali loše, međutim onda se "zapalio" Džamal Marej. Plejmejkera Denvera pogađao je iz svih pozicija, te je četvrtinu završio sa 20, a poluvreme sa 25 poena.

Zahvaljujući njemu Denver je uspio da dođe sa dvocifrenog zaostatka do samo -2, 56:54. Sa ovim rezultatom otišlo se na petnaestominutnu pauzu.

Ekipa iz Kolorada loše je otvorila treću četvrtinu, međutim serijom 8:0 uspjeli su da vrate prednost na svoju stranu. Poslije toga uslijedila je rafalna paljba.

Gotovo svi košarkaši su pogađali, Milsap i Grent su ubacili po dve trojke u kratkom periodu i Nagetsi su imali +9 (67:76).

Do kraja dionice Jokić je došao i do tripl-dabla. Prvi put u istoriji jedan košarkaš je u sedmom meču došao do tripl-dabla u trećoj četvrtini.

Denver je održao prednost, te je pred poslednjih 12 minuta imao +8, 74:82. Jokić je na kraju treće četvrtine imao četiri faula.

U poslednjoj četvrtini gledali smo potpuni raspad LA Klipersa. Ekipa Doka Riversa nije mogla ništa da pogodi i prednost Denver je samo rasla. Finale kreće u noći između petka i subote.