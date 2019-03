Trinkijeri: Ovo je kao boks – šut za tri je ključ utakmice

Košarkaši Partizana dočekuju Crvenu zvezdu u revanšu polufinalne serije ABA lige, nakon poraza 106:101 prije sedam dana, a trener "crno-bijelih" Andrea Trinkijeri vjeruje da njegov tim može do poravnanja u seriji.

"Ovo je kao u boksu, prva runda. Oni su dobili i sad ide druga runda i moramo sad ući jače bolje, pametnije. Ali moramo da budemo izuzetno pametni, jer ako si u boksu jako agresivan, daješ prostor da te neko udari. Moramo igrati 40 mintua pametnije i mislim bili su favoriti kad je bilo 0:0 sad su još veći favoriti ali nećemo se dati ni po koju cijenu. Igramo pred navijačima, to mora da bude plus, a ne pritisak. Pripremili smo se, radili smo kako treba, ali to ništa ne znači ako te iste stvari ne stavimo na teren. Očekujem težak meč, ali moramo svi jedan korak naprijed i kao ekipa i kao igrači i kao treneri", rekao je Trinkijeri.

Kapiten Partizana, Novica Veličković, povredio se u prošloj utakmici i njegov nastup je i dalje neizvjestan.

"Svi ste vidjeli kako se Novica povrijedio, čekamo ne znamo, doktori rade, fizioterapeuti rade 24 sata. Јako teško, vidjeli ste sliku, ali to je derbi. Ne znam, još je prerano, svaki sat može da promjeni sliku. Јa mislim da u plej ofu važno je da nađem pet igrača. Svi znamo šta je za nas kapiten, ali ako igra ok super, ako ne igra ok super. Ne možemo se predati. Nešto će sigurno faliti i to moramo da nadoknadimo. Svako mora da stavi na teren nešto više", poručio je strateg "crno – bijelih".

Takođe je govorio i o koncentraciji i šutu za tri poena.

"U košarci, šut za tri je ključ svake utakmice. Dobijaju se utakmice sa šutem za tri poena. Bez koncentracije se ne može ozbiljno košarka igrati, ne može se ništa ozbiljno u životu uraditi. Nekad smo bolji nekad griješimo, to je najvažnija stvar. Ako imaš koncentraciju možeš da imaš plan, da ga pratiš, da mijenjaš plan. Čitaš ritam utakmice, ko je opasan protivnički igrač, koga možeš da jašeš u napadu tvoje ekipe", naveo je Andrea Trinkijeri.