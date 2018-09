Triler završnica u Laktašima pripala Megi

Košarkaši Igokee poraženi su od Mege rezultatom 80:79 na otvaranju nove sezone u regionalnoj ABA ligi, a meč je obilježilo loše izdanje domaćeg tima u prva tri perioda.



Sam početak utakmice pripao je timu Igokee koji je prednost imao do šestog minuta (7:6), nakon čega je Mega koševima Bitadzea došla u vođstvo.

Nakon rezultatske klackalice koja je trajala do osmog minuta, Mega je prešla u vođstvo i na prvi odmor otišla sa tri poena viška 18:15.

Već na otvaranju drugog dijela, u 12. minutu, gostujući sastav odlazi na plus šest, ali je Džonson trojkom uspio da prepolovi ovu prednost, ali u period od 16. do 18. minuta, Mega pravi seriju nakon koje dolazi na plus deset 33:23. Igokea je u ovim trenucima igra bez ideje, prave akcije, a sve se svodilo na individualne akcije.

U svim segmentima igre Mega je u prvom poluvremenu nadigrala domaći sastav, počev od procenta šuta za dva i tri poena, skokova (27:22) i asistencija (7:3), a to je gostujućem sastavu na poluvremenu donijelo potpuno zasluženu prednost od sedam poena (40:33).

Ništa se nije promijenilo ni u trećem periodu u kojem Mega do maksimane prednosti od 14 poena viška dolazi u 26. minutu, nakon slobodnog bacanja Bitadzea (53:39).

Jedan od najboljih pojedinaca Igokee Tomislav Zubčić u narednom napadu pogađa uz dodatno slobodno bacanja, ali Andrija Marjanović na drugoj strani uzvraća trojkom, a Fundić odmah potom podiže prednost na 16 poena viška, a maksimalna prednost u ovom periodu, dva minuta prije kraja iznosila je 17 poena.

Povratak Igokee

Kraj treće dionice u potpunosti je pripao domaćem timu koji sa minut i 40 sekundi pravi seriju od 9:0, smanjuje osam poena (61:53) i u potpunosti se vraća u meč.

Posljednjih deset minuta Mega otvara serijom od 4:0, koševima Fundića i Mkoka i vraća dvocifrenu prednost, ali uzvraća Zubčić sa četiri vezana poena, a potom i dobrim postavljanjem za faul Mege u napadu omogućava svom timu novi posjed poslije kojeg Kel postiže poene za seriju Igokee 6:0 i povratak na minus šest poena sedam minuta prije kraja meča.

Serija Igokee nastavlja se koševima Ilića koji smanjije na minus četiri poena. U narednom napadu Mega je upisala čak dva ofanzivna skoka ali ni nakon tri posjeda nije uspjela da poentira, ali jeste nakon lične greške Zubčića koju su sudije okarakterisale kao nesportsku.

Prelomni momenat

Upravo ova nesportska, koju su sudije dosudile nakon pregledanog snimka bila je prelomni momenat u meču.

Sa linije slobodnih bacanja jednom je precizan Ašćerić, a u nastavku akcije Mega ponovo dolazi do ofanzivnog skoka, Bitadze iz drugog posjeda poentira i vraća Megi plus sedam (68:61) da bi Fundić nakon promašaja Zubčića za tri poena poentirao na drugoj strani, iznudio slobodno bacanje i četiri minute i 50 sekundi prije kraja ponovo donio Megi dvocifrenu prednost (71:61).

Zubčić još jednom Aleksandrovčane vraća u meč, prvoj trojkom, a potom i sa dva slobodna bacanja (71:66). Imala je Igokea priliku da dođe ponovo na minus tri poena, ali je Filip Adamović nakon što je presjekao jedan pas promašio zicer, a u narednom napadu Bitadze je poentirao.

Infarkt završnica

U poslednje dvije minute Mega ulazi sa viškom od pet poena (73:68), a Mkoka već na početku napada pogađa trojku. Kel je na ulasku u poslednji minut trojkom smanjio prednost na samo tri poena, ali Marjanović odmah u naredno napadu vraća trojku.

Nakon što su izgubili loptu u napadu, košarkaši Igokee uspjeli su da se odbrane i praktično skinu loptu sa Obruča. Adamović je pronašao Zubčića pasom preko cijlog terena, a ovaj trojkom, deset sekundi prije kraja, ponovo smanjio na tri poena zaostatka (79:76).

U nastavku Gogo Bitadze ide na liniju slobodnih bacanja i pogađa jedno od dva slobodna bacanja, a trener Igokee Nenad Trajković uzima tajm-aut na 9,1 sekund do kraja meča. Gejvin u narednom napadu, na 4,1 sekukundu do kraja pogađa trojku. Igokea je pravila prekršaj, a Bušidi promašuje oba bacanja. Vuk Radivojević je uhvatio loptu, pokušao sa pola terena, ali nije pogodio.

Najefikasniji igrač utakmice bio je Tomislav Zubčić koji je je postigao 29 poena, dok je u timu Mege efikasniji od ostalih bio Gogo Bitadze sa 24 koša.