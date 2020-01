Trg u Italiji dobija ime po Kobiju Brajantu

Italijani su, kako bi odali počast tragično nastradaloj košarkaškoj legendi, pokrenuli peticiju u kojom žele da jedan od trgova u Italiji, dobije ime upravo po Kobiju Brajantu.

Podsjetimo, Kobi je kao dječak igrao u Italiji, prateći svog oca.

A very young Kobe Bryant while in Italy where he followed his father playing there

RIP. pic.twitter.com/OP3AHj6ee6

— Emiliano Carchia (@Carchia) January 26, 2020