Trener Semberaca napušta bijeljinski klub: Pijetili mu smrću, pokupio se i otišao iz Radnika!

Šef struke Radnika Slavko Petrović pokupio je svoje stvari, napustio kancelariju na Gradskom stadionu u Bijeljini.

U jutrošnjem razgovoru potvrdio je da više ne može da se nosi sa pritiscima koji su konstantni u posljednje vrijeme, a posljednje prijeteće poruke su kulminacija pritiska.

"Već duže vrijeme izložen sam pritisku, trpio razne prijetnje, kako verbalne, tako i poruke koje sam dobijao lično i putem sms-a. Prije desetak dana sam dobio poruku okačenu na vjetrobransko staklo da idem iz kluba, a sinoć mi je na stadionu takođe ostavljena poruka u kojoj je izražena prijetnja smrću. Ja sam došao da radim, treniram, smatram da sam to ozbiljno radio ali stvarno nemam više snage. Zvao sam predsjednika da mu saopštim moju odluku, ali on mi se ne javlja. Žao mi je igrača i ljudi koji vole ovaj klub, ali stvarno više nemam snage za ovakva prepucavanja, posebno kada mi je život ugrožen. Fudbal je samo igra gdje pojedinci nemaju osjećaj za to", izjavio je Petrović za Fejsbuk stranici kluba iz Bijeljine.

Petrović je u semberski klub došao tokom zimske pauze, radio tokom cijelog perioda, digao Radnik, i po ocijeni svih da nije bilo njega na čelu stručnog štaba klub bi bio u mnogo većim problemima.

Podsjetimo, Petrović je sredinom maja doživio fizički napad i to od osobe naoružane pištoljem. Tada su svi fudbalski radnici iz cijele BiH osudili napad na srpskog stručnjaka.

Radnik je poslije 14 odigranih kola u m:tel Premijer ligi Bosne i Hercegovine na 10. mjestu sa 11 bodova, tri više od zone ispadanja.

