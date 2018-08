Trener isključen zbog starta nad igračem VIDEO

Upravo to se desilo Emilu Sandoju, treneru rumunskog drugoligaša Arges Piteštija u utakmici četvrrtog kola Lige 2. Arges je igrao protiv Čindije u subotu popodne, a Sandoj je u kontri rivala pored aut linije sačekao jednog igrača domaćih i spotakao ga.

Svi su ostali u čudu zbog ovakvog poteza, osim sudija koje su bile dovoljno prisebne da pokažu treneru Argesa put u svlačionicu. Incident se desio u 81. minutu, kada je na semaforu pisalo 1:1. Taj rezultat ostao je do kraja.

When a manager gets sent off for a FOUL on a player. Fabulous Romania strikes again. Just amazing. pic.twitter.com/Xs0jNOSC0U

— Emanuel Roşu (@Emishor) August 25, 2018