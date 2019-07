Trener doživio srčani udar usred utakmice

Rumunski novinar Emanuel Rosu piše kako su navijači 51-godišnjem treneru skandirali da dobije otkaz, iako je tek prije mjesec dana postao trener Dinama.

Utakmica je prekinuta pri rezultatu 0:0 u 31. minuti, a dvadesetak minuta zatim igra je nastavljena.

Neagoe je prebačen u bolnicu vozilom hitne pomoći, a ljekari su odmah na terenu reagovali uz pomoć defibrilatora.

Worrying scenes at Dinamo - Craiova! Dinamo manager Eugen Neagoe has been taken to hospital in an ambulance after collapsing during the game with a suspected cardiac arrest. #Liga1 pic.twitter.com/18yvvt4S4B

