Trener Denvera: Vidim Jokića za 20 godina u Kući slavnih

Trener Denver Nagetsa Majk Maloun vjeruje da će iza Nikole Jokića ostati veliko ime, nakon što 23-godišnji Somborac završi svoju NBA karijeru.

Maloun kaže da je najveći izazov u radu sa Jokićem prethodnih sezona bila njegova fizička sprema i možda ga je baš ona do sada dijelila od toga da bude ol-star.

Košarkaške inteligencije centar Denvera ima na pretek, pa je samo pitanje koliko može da "pogura" svoje fizikalije, kako bi u svakom aspektu bio dominantna sila na terenu.

"Mislim da će biti redovni ol-star, član najboljih petorki NBA lige, koji će za 15, 20, 25 godina biti i u Kući slavnih. Ljudi jednostavno nemaju brojke kakve on pravi. Mislim da je već sada drugi na listi stranih igrača po broju tripl dablova, utiče na igru na toliko načina i može da dominira, a da ne postigne nijedan koš. Samo kroz skokove i organizaciju napada", rekao je Maloun za ESPN i dodao šta mu je najveći izazov prethodnih godina bio sa Jokićem.

"Taj izazov nije imao veze sa košarkom, on već ima vještine. Moj izazov sa njim je bio da stalno fizički napreduje, da mentalno postane čvršći, da se drugačije ponaša u odnosu prema sudijama, da postane lider. Vidio sam veliki igrački napredak, ali još važnije kod njega kao osobe. To je mladić koji je došao u novu zemlju i novu kulturu, a usput je radio na učenju, adaptiranju i sazrijevanju usput, zbog čega mogu da zahvalim upravi što je to prepoznala i izabrala ga kao zvijezdu tima oko koga ćemo moći da se gradimo u godinama koje dolaze", kaže Maloun.