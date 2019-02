Trener Čelsija navukao bijes navijača, tribinama se orile uvrede

Navijači Čelsija žestoko su kritikovali talijanskog stručnjaka Mauricija Sarija tokom finiša meča FA cupa u kojem je Mančester junajteda pobijedio rezultatom 2:0.

Čelsi je tako nastavio loše rezultate i umjesto iskupljenja zbog sramotnog poraza od Mančester sitija rezultatom 6:0 Sarijevi igrači još jednom su razočarali svoje navijače i ispali iz FA cupa.

Sari je nakon meča rekao da je njegov tim bolje igrao u prvom poluvremenu od svog protivnika, ali da je nakon prvih 45 minuta gubio rezultatom 2:0.

"Mislim da nismo imali sreće u prvom poluvremenu, igrali smo bolje od Mančestera, a na kraju smo imali zaostatak od 2:0. Kasnije je bilo teško igrati jer se naš protivnik branio čvrsto, duboko i kompaktno pa smo mi počeli igrati konfuzan nogomet. Prvo poluvrijeme smo igrali dobro, nedostaje nam više agresivnosti i odlučnosti u protivničkom kaznenom prostoru i to je ta razlika", kazao je Sarri.

Sari je rekao da ga trenutno ne zanima nezadovoljstvo navijača, već da ga brinu isključivo loši rezultati tima, a dodao je da slika može biti potpuno drugačija ukoliko upišu tri ili četiri vezane pobjede.

"Brine me rezultat, ne navijači. Mogu razumijeti da su oni nezadovljni jer rezultat nije dobar i ispali smo iz FA cupa, ali stvarno, mnogo me brinu naši rezultati. Sve se lagano može okrenuti u našu korist, potrebne su nam tri ili četiri uzastopne pobjede, ali to je teško ostvariti", istakao je italijanski stručnjak.

Navijači Čelsija su u finišu meča skandirali psovke na račun Sarijevog stila ("Fu*k Sarriball"), što mu se desilo prvi put u trenerskoj karijeri.

"Nisam čuo baš najbolje, ali nešto jesam. Ranije mi nikada nisu pjevali te stvari, ali za sve postoji prvi put. Mislim da igrači nisu u potpunosti shvatili moj stil, posebno se to vidjelo u drugom poluvremenu. Potrebno nam je da igramo više bez lopte", kazao je bivši trener Empolija i Napolija.