Totenhem kontaktirao Mauricija Sarija

Nakon što je dao otkaz Žozeu Murinju, engleski Totenhem je kontaktirao Mauricija Sarija (62) nudeći mu posao trenera od sljedeće sezone.

Totenhem je o tome razgovarao sa Sarijevim menadžerom Falijem Ramadanijem, objavili su talijanski mediji, prenosi Hina.

Do kraja sezone Totenhem će voditi bivši veznjak Sparsa Rajan Mejson, a u ljeto bi na trenersku klupu trebao sjesti Sari.

Sari (62) je u junu 2019. potpisao trogodišnji ugovor s Juventusom. Iako je osvojio italijansko prvenstvo, zbog ispadanja u osmini finala Lige prvaka od Liona u avgustu prošle godine dobio je otkaz.

Budući da je Sari odbio sporazumno raskinuti ugovor s Juventusom, on je pod ugovorom do juna 2022. i torinski klub će mu morati isplatiti šest miliiona evra plaće ako do juna ne pronađe novi posao.

Ali, torinski klub ga se može riješiti ako mu do kraja aprila isplati 2,5 miliona evra odštete, a Sari, prema talijanskim medijima, jedva čeka da se vrati trenerskom poslu. Iskustvo iz engleskog nogometa ima, jer je jednu sezonu vodio Čelsi (2018–2019).