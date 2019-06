Toni Kros otkrio kada se planira povući iz fudbala

Njemački fudbaler Real Madrida Toni Kros je otkrio kada se planira povući iz fudbala.

Dvadesetdevetogodišnji Kros je nedavno produžio ugovor s Real Madridom do 2023. godine, kada će napuniti 33 godine. On je rekao da će to ujedno biti i kraj njegove fudbalske karijere.

"Mislim da su 33 godine pravo vrijeme da okačim svoje kopačke o klin. U tom trenutku ću imati priliku odlučiti šta želim raditi nakon svega", izjavio je Kros. Kros je prije Reala nastupao za Bajern i Bajer Leverkuzen, član je reprezentacije Njemačke, a tokom dosadašnje karijere je tri puta osvojio njemačku Bundesligu, dva puta DFB Kup, jednom DFL Superkup te po jednom Ligu šampiona, UEFA-in Super Kup i FIFA-ino Svjetsko klupsko prvenstvo igrajući za Bajern. S Realom ima osvojenu La Ligu i Superkup Španije, tri Lige šampiona, dva UEFA-ina Super Kupa i četiri FIFA-ina Svjetska klupska prvenstva. S Njemačkom je bio svjetski prvak 2014. godine.