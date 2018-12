Titula sa Klivlendom me učinila najboljim svih vremena

Košarkaš Los Anđeles Lejkersa Lebron Džejms priznao je da je nakon osvajanja NBA titule sa Klivlend Kavalirsima 2016. osjetio da je najbolji svih vremena.

Kavalirsi su predvođeni Džejmsom preokrenuli 1-3 u finalnoj seriji protiv Golden Stejt Voriorsa koji su imali rekordan skor u regularnoj sezoni 73-9.

Džejms je prosječno bilježio 29,7 poena uz 11,3 skokova i 8,9 asistencija u šokantnom preokretu za kraj 50-godišnjeg mučenja Klivlenda u profesionalnim sportovima.

U odlučujućem meču je zabilježio tripl-dabl sa 27 poena uz po 11 skokova i asistencija.

"Pobjeda u tom finalu me učinila najboljim igračem svih vremena. Tako sam se osjetio. Bio sam izuzetno ushićen zbog pobjede Klivlenda zbog 52 godine bez titule. Zbog prvog naleta emocija sam plakao, svi su me vidjeli kako plačem. To je bilo zbog svega što je sport u Klivlendu preživio tokom 52 godine. Kada sam prestao da plačem pomislio sam: To te učinilo najboljim igračem svih vremena. Svi su pričali kako smo najbolji tim svih vremena. Najbolji sastavljen tim, i način na koji smo preokrenuli je bilo nešto posebno. To je jedan od rijetkih trenutaka tokom karijere u kojima sam pomislio da sam uradio nešto posebno", rekao je Džejms za ESPN.

What @kingjames considers being the GOAT 🐐 ⁣

⁣

New episode of More Than An Athlete out on @espn+. pic.twitter.com/7XSQ2GpOVo — UNINTERRUPTED (@uninterrupted) December 30, 2018

Džejms je osvojio tri NBA titule, što je upola manje od čovjeka koga većina košarkaške javnosti s pravom smatra najvećim svih vremena Majklom Džordanom koji ima savšen skor u finalima.

Ipak, ne treba umanjiti ni Džejmsovih osam uzastopnih finala u eri u kojoj nimalo nije lako dominirati, ali s druge strani ni činjeicu da je u svom timu imao superstarove poput Kajrija Irvinga i Dvejna Vejda.