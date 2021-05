Titula prvaka Evrope sa Efesom puna odricanja i truda Vasilija Micića

Dejan Milojević za ATV o igrama Vasilija Micića - vidjeli smo njegov talenat od prvog dana.

Put koji je Vasilije Micić prešao do osvajanja Evrolige jedinstven je i po mnogo čemu poseban u evropskoj košarci. Od igrača koji je sa 16 godina u Megi dobio priliku da igra sa najboljima u regionu, do neuspjele epizode u Bajernu kada su ga mnogi otpisali. I dalje, povratka sampouzdanja u Crvenoj Zvezdi, eksplozije u Žalgirisu te utakmica života u Anadolu Efesu. Dosta toga pregurao je na ovom putu sada 27-godišnji košarkaš, koji je sinoć krunisao sezonu iz snova. Iz svakog problema izlazio je jači i bolji i bez dileme postao inspiracija mnogim klincima koji sanjaju da postanu ono što je Vasa u Kelnu i definitivno potvrdio.

Najvažnije je to što ne razmišljam o individualnim priznanjima. Način na koji sam došao u Efes, to kako smo se držali zajedno sve vrijeme, čak i kada su svi sumnjali u nas, izazivaju velike emocije. Dokazali smo sebi da vrijedimo i da smo najbolji tim u Evropi. Bili smo dovoljno dobri da ostvarimo naše ciljeve i upišemo se zlatnim slovima u istoriju kluba. Ponosan sam na sve", rekao je Micić poslije utakmice.

Jedan od najzaslužnijih za njegov razvoj i prve košarkaške korake u seniorskoj konkurenciji je Dejan Milojević. Trener Budućnosti ponosan je na igrača, koji je, kako kaže, uvijek bio veliki radnik. Za ATV kaže da su sva Micićeva priznanja i titula prvaka Evrope došli kao kruna velikog odricanja.

"Svaka mu čast, stvarno sam presrećan što sam makar malo učestvovao u njegovom razvoju. On je stvarno sazrio igrački, iz sezone u sezonu igrao je sve bolje i ovo je zaista kruna svega što je napravio u prethodnom periodu", poručio je Milojević.

„Dejan Milojević bio je idealan trener za taj trenutak moje karijere, da moj talenat usmjeri, ali je kanalisao i lucidnost sa kojom sam pretjerivao“, istakao je svojevremeno Micić. A sada već davne 2010. upravo je Milojević, tada sportski direktor Mege, uz trenera Vladu Vukojičića prepoznao talenat i ukazao mu veliku šansu.

"Od prvog momenta prepoznali smo o kakvom je talentu riječ. Dali smo mu priliku da bude startni plejmejker u seniorskoj ekipi sa 16 godina i on je to na najbolji način vratio. Vasa čitav život trenira, bio je i odličan skijaš, sve što radi, on radi maksimalno i jednostavno uvijek želi da se usavršava.

U NBA ligi prava na Micića ima Oklahoma koja je ove sezone krenula u reizgradnju tima. Najjača košarkaška liga definitivno je logičan naredni potez, a svojim igrama ove sezone, Vasa je pokazao da bi i “preko bare” imao šta da kaže.