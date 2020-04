Tipsarević: Teško da će biti US Opena

Bivši srpski teniser Janko Tipsarević smatra da će nakon Vimbldona i čelnici US Opena biti primorani da otkažu turnir.

Posljednji grend slem sezone bi kao i svake godine trebalo da počne krajem avgusta, ali s obzirom na tešku situaciju u Njujorku, Tipsarević nije optimista da će ove godine biti tenisa na "Flešing Medouzu".

"Ne bih još isključio mogućnost da se neće udariti nijedna loptica do kraja 2020, ali smatram da je US Open pod velikim znakom pitanja. Vjerujem da će Amerika biti najgore pogođena od svih zemalja što se tiče virusa i da je jako teško smiriti stanje tamo do kraja avgusta, kada bi trebalo da počne US Open. Posljednja stavka je stavka rizika. Mislim da US Open neće pristati na rizik da događaj bude održan, ako se stanje do tada apsolutno i totalno ne smiri na globalnom nivou. To trenutno ne vidim. Mislim da će stanje da se smiri do septembra, kada treba da počne azijska turneja, ali je veliki znak pitanja da li će igrači htjeti da idu u Kinu. Oni definitivno imaju ekonomsku moć da preuzmu abnormalnu količinu turnira, ali i to je pod velikim znakom pitanja. Zavisi da li će ATP i ITF to dozvoliti", rekao je Tipsarević u razgovoru za Sport klub.

Poručio je i da su organizatori Vimbldona donijeli pravu odluku kada su otkazali turnir u "Ol Ingland klubu", jer je jako teško očekivati da budu stvoreni svi uslovi za igru.

"Informaciju za Vimbldon saznao sam prije oko dvije sedmice, neoficijelno, naravno. Zbog toga nisam smio ništa da kažem. Bila je igra osiguranja, ako to mogu tako da nazovem. Vimbldon je jedini grend slem koji ima osiguranje i već dugo se interno diskutovalo koji će to biti paket nadoknade ako Vimbldon ne bude održan. Mi kao sport imamo problem da ovo nije poput Bundeslige, ili NBA ili sporta koji se održava u jednoj državi, već je tenis sport na globalnom nivou. Da bi turnir kao što je Vimbldon bio održan, neophodno je da se stanje pandemije koronavirusa smiri svuda u svijetu, a to nije moguće do kraja juna“, jasan je Tipsarević.