Tipsarević odigrao poslednji gren slem meč u karijeri 

Srpski teniser Janko Tipsarević odigrao je posljednji gren slem meč u karijeri.

Janko je u prvom kolu US opena izgubio od Amerikanca Denisa Kudle 6:3, 1:6, 6:7(5), 1:6, a s obzirom na to da je najavio kraj karijere po završetku ove sezone, to znači da više neće igrati na gren slem turnirima.

To je bio povod da ga Barbara Šet, nekadašnja njemačka teniserka, a sada voditeljka na "Evrosportu", intervjuiše, a prvo pitanje, naravno, bilo je koji mu je bio najsrećniji trenutak u karijeri.

Tipsarević nije razmišljao ni sekund, opalio je kao iz topa:

"Osvajanje Dejvis kupa".

Srbija je 2010. godine osvojila "salataru" pobjedom u finalu nad Francuskom u Beogradu 3:2: Janko je bio dio te zlatne ekipe, uz Đokovića, Troickog i Zimonjića.

"Kada vratim film, najveću sreću u karijeri sam osjetio kada smo osvojili Dejvis kup", jasan je bio Janko Tipsarević.