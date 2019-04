Tipsarević: Đoković će oboriti sve moguće rekorde

Nekada osmi teniser planete Janko Tipsarević vjeruje da će njegov sunarodnik Novak Đoković oboriti sve moguće rekorde.

Tipsarević je za "The Tennis Podcast" govorio o ciljevima i čemu će se njegov kolega posvetiti u daljem toku karijere.

On je rekao da ne zna koji su tačno Novakovi ciljevi u daljem toku karijere, ali vjeruje da će ih apsolutno sve ostvariti. Jedan od njih je broj Gren slem titula – Novak ih za sada ima 15, a vodeći Federer 20.

"Nisam pričao sa njim konkretno o tome da li može da obori apsolutno svaki rekord koji postoji. Onaj o kojem se polemiše je taj po pitanju GS titula, a, ako mene pitate, on će to uspeti. Kada završi karijeru biće igrač sa najviše Masters titula i igrač sa najviše nedelja na prvom mestu. Glavna stvar su Gren slemovi i to je ono o čemu se priča tokom rasprave o GOAT-u (najboljem svih vremena). Ne plašim se da kažem šta mislim, ali jednostavno ne znam (šta mu je cilj). Nadam se da mu je to da ima najviše GS", jasan je Tipsarević.

Tipsarević vjeruje da zna kako Novak Đoković razmišlja u ovom trenutku karijere, ali ne može da tvrdi.

"Mislim da on trenutno ne razmišlja o tome da li mu treba pet ili šest Slemova. Mislim da se više bavi time da u životu bude najbolji na Gren slemovima i Mastersima. Priznao je u Indijan Velsu da to nije mogao da bude. Tako da, iako mislim da mu gde razmišlja o svemu tome (titulama na GS), on i dalje kao glavni cilj ima to da barata svojim životom što je bolje moguće, sa porodicom, prijateljima i igrom na najvećim turnirima", kaže Tipsarević.

Pričalo se i o spornom meču na US openu 2015. godine, kada je publika u "Velikoj jabuci" bila žestoko protiv Srbina, ali je on uspio da nadigra Federera i osvoji titulu.

"Razumem to što su navijali za Federera. Svako ima pravo da izabere za koga će navijati, a Rodžer svakako zaslužuje podršku s obzirom na sve godine uspeha koje je imao, kao i ponašanja na terenu i van njega. Oko toga se ne pravi pitanje. Ja... Ja sam sada tu da zaslužim podršku i, nadam se, u budućnosti budem u takvoj poziciji", kazao je Tipsarević.

Tipsarević je upitan da li misli da je Đokoviću bilo teško da igra protiv takvog igrača kao što je Federer sa punim tribinama okrenutim protiv njega.

"Mislim da on na terenu uživa u tome jer je imao uspeh protiv Federera na US openu. Ali, ne zaboravite da se Rodžer probijao dok su Andre Agasi i Pit Sampras još igrali – za koga je publika tada navijala? To je sve normalno. Kada je Federer igrao protiv Samprasa na Vimbldonu, 80 odsto publike je navijalo za Samprasa", jasan je srpski teniser.

On je otkrio i zašto je to tako.

"To je zato što su oni znali da mu je to možda poslednji Vimbldon. Kada stariji momci igraju mečeve i dalje se bore i takmiče, normalno je da publika navija za njih. Kada se Federer povuče, a Novak i dalje bude igrao i borio se protiv Tima, Zvereva, Šapovalova ili nekog sličnog, publika će navijati za njega. To je jednostavno kako stvari funkcionišu", dodao je Tipsarević.