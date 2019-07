Tim eliminisan u prvom kolu

Tim, koji je sa velikim ambicijama došao u London, izgubio je poslije dva i po sata borbe od iskusnog Kverija – 6:7 (4), 7:6 (1), 6:3, 6:0.

Austrijanac se pridružio Aleksandru Zverevu i Stefonsu Cicipasu, koji su takođe bili projektovani da stignu do završnice turnira, ali su ispali na startu.

Dvadesetčetvorogodišnji teniser dobro je krenuo meč i poslije 49 minuta igre vodio je sa 1-0 u setovima. Tokom drugog perioda igre nastavio je sa dobrim udarcima, međutim krajem seta je mentalno popustio.

U desetom gemu je imao dvije set lopte, ali nije uspio da ih iskoristi. Kveri je potom u taj-brejku izjednačio na 1-1 i sve je bilo otvoreno.

The No.5 seed goes out…

2017 semi-finalist Sam Querrey defeats Dominic Thiem in the first round at #Wimbledon 6-7(4) 7-6(1), 6-3, 6-0 pic.twitter.com/FieveEd767

— Wimbledon (@Wimbledon) July 2, 2019