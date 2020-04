Terzić: Smanjiti plate za 50 odsto tokom krize

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić predložiće fudbalerima ovog kluba smanjenje primanja za 50 odsto, za vrijeme trajanja krize izazvane pojavom pandemije virusa korona.

I mnogo finansijski jači klubovi od "crveno-bijelih" odlučili su se na ovaj korak, jer u periodu kada nema fudbala, nema ni prihoda, pa su revidiranja ugovora jedino rješenje.

„Predočićemo koja je preporuka FIFA, a to je da se smanje plate na 50 odsto u ova tri mjeseca. Razgovaraćemo o finansijskoj perspektivi Crvene zvezde zbog svih ovih problema. I sigurno se redukcija plata neće osjetiti samo u Zvezdi, to je ono što slijedi u svim klubovima Evrope. Ozbiljno se bavimo problematikom. Vidimo kakve mjere se preporučuju, imamo direktan kontakt sa FIFA i UEFA. Do rješenja dolazimo u razgovoru sa eminentnim ljudima. Naravnom, sve to mora da se uklopi u pravnu formu“, poručio je Terzić.

Naglasio je i kako neće biti previše prostora za pregovore sa igračima, jer trenutna situacija ne dozvoljava mnogo prostora za manevar.

„Nije to obaranje ruku između igrača i kluba, predočićemo im koji je maksimum što može da im se plati da se ne uruši Zvezda kao sistem. Neće biti mnogo prostora za razgovor, varijanta je uzmi ili ostavi. Za tri mjeseca je ljetnji prelazni rok, čeka nas razlaz sa nekim igračima, pa i onima koji ne budu prihvatili. Igrači, međutim, moraju da budu svjesni, da i njihovi potencijalno novi klubovi primjenjuju iste ekonomske mjere. I neće samo fudbaleri osjetiti nove mjere, planiramo smanjenje troškova u svim segmentima, počev od plata u vrhu menadžmentu, do svih ostalih zaposlenih. Dali smo nalog svim direktorima unutar kluba da naprave detaljnu analizu i plan redukcije troškova u svojim sektorima“, jasan je Terzić

Kako kaže Zvezda je osjetila efekat pandemije, jer je krajem februara bila pred vratima prodaje pojedinih fudbalera.

"Imali smo na vidiku transfere Miloša Degeneka i jednog od špiceva, Milana Pavkova ili Ričmonda Boaćija, ali zbog korona virusa sve je propalo. Od tih para smo mislili smo da isfinansiramo proljećni dio sezone. Nije to paušalna procjena, nego iskustvo iz prošlih godina. Ostvarivali smo ozbiljne prihode iz Azije. Najozbiljnije prihode imamo od transfera igrača, a sada je pitanje šta će biti na ljeto. Najveći klubove će smanjivati budžete, a to znači da će na evropskom nivou biti mnogo manji fond za transfere nego do sada. I sve to će se kao domino efekat preliti na klubove kao što su Zvezda, Partizan ili bivši šampion Slovačke Žilinu koja je proglasila bankrot", smatra Terzić.