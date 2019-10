Terzić izbjegao sačekušu u Crnoj Gori: Direktor Zvezde trebalo da bude napadnut na putu ka Budvi!

Generalni direktor Crvene zvezde, Zvezdan Terzić, nedavno je imao zabranu ulaska u Crnu Goru, a prema navodima tamošnjih medija spremala mu se sačekuša da je, kojim slučajem, prošao pasošku kontrolu!

Portal borba.me navodi da mu se sačekuša spremala na putu ka Budvi, dok je portal došao do informacije da su ga ''čekale'' bezbjednosne snage bliske policiji.

Terzić je fizički trebalo da bude napadnut, a da se sve prikaže kao sukob sa kriminalnim grupama s kojima je navodno povezan. Podsjetimo, crnogorski mediji su baš to apostrofirali kao razlog Terzićevog neulaska u zemlju.

S druge strane, Zvezdin direktor se vrlo brzo javnosti obratio saopštenjem u kom je rekao:

"Kada su početkom juna, uoči odigravanja utakmice Crna Gora-Kosovo, dva igrača Crvene zvezde odbili da stanu mirno pred zastavom i himnom nepriznate države Kosovo, Dejan Savićević je javno optužio mene da sam ih na to nagovorio. Danas nije ni važno koliko u tome ima istine. Tada je do mene došla informacija da je Savićević tražio od najviših organa republike Crne Gore da mi se zbog toga zabrani ulazak u Crnu Goru.

Do danas sam mislio da je to šala, ali evo sam se uvjerio da je istina. Danas na aerodromu u Tivtu pripadnici granične policije su mi ljubazno saopštili da mi je zabranjen ulazak u Crnu Goru. Zahvalio sam im se i prvim sledećim letom se vratio u Beograd. Nisam to očekivao od Crne Gore. Crne Gore uz koju smo odrastali, Crne Gore na koju smo bili ponosni. Ono juče od šiptara je bilo očekivano, ali ovo danas od crnogoraca je nešto na šta nemam razuman odgovor" - rekao je Terzić nedavno.

U međuvremenu, Terzić je otputovao u London gdje će dočekati ekipu srpskog šampiona koja sljedećeg utorka igra meč 3. kola Lige šampiona protiv Totenhema.

