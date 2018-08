Teovo dodavanje među velikih pet VIDEO

Lebron Džejms, najbolji košarkaš današnjice, izveo je najbolju asistenciju prethodne sezone u NBA ligi. U velikih pet ušao je i pas miloša Teodosića.

Pored Lebrona i Tea među pet najljepših dodavanja izdvojeni su pasovi Bena Simonsa, Janisa Adetokumba, Kajla Andersona i našeg Miloša Teodosića.

Dugo godina Teo je važio za najboljeg asistenta van Sjedinjenih Američkih Država, a ne bi mnogo pogriješili ni kada bi ga svrstali u top pet na svijetu.

Dolaskom u NBA svi su očekivali da će to i pokazati, međutim povrede su ga omele da igra najbolju košarku. Ipak, imao je nekoliko sjajnih dodavanja, a takvo jedno našlo se među pet najboljih.

Na meču između Klipersa i Baksa, Teo je bez gledanja, preko ramena dodao loptu ka Diandreu Džordanu za snažno zakucavanje. Iz NBA su smatrali da ovakav potez zaslužuje peto mjesto.

Na prvom naravno se nalazi nestvaran pâs Lebrona Džejmsa ka Žižiću.

Drugo mjesto pripalo je Benu Simonsu, koji je prelijepo ostavio loptu Dariju Šariću.

Na mestu broj tri je Janis Adetokumbo i njegova sjajna snalažljivost.

Kao četvrta najbolja asistencija izabrano je dodavanja Kajla Andersona ka Davisu Bertansu.