Teodosić: Zvezda više nije realna opcija

Plemejker Miloš Teodosić je učestvovao u emisiji "Teme do Arene". Ovog ljeta potpisao je ugovor na tri godine sa ekipom Virtusa iz Bolonje.



Gostujući na TV Arena sport istakao je da više nije realno da se vrati u Beograd.

"Mislim da više nije realno da dođem u Zvezdu", rekao je Teodosić, kojeg je najviše razočaralo što nije mogao da bude uz reprezentaciju u Kini.

Srbija je na Mundobasketu osvojila tek peto mjesto.

"Rezultat koji niko nije očekivao. Ne treba zaboraviti da je ovo prvenstvo bilo jako kvalitetno. Izgubili smo u četvrtfinalu od sjajne ekipe koja igra atipično, protiv koje nismo mogli da nađemo rješenje. Vidjela se ogromna želja, ali ostaje žal što se nije pobjedilo jer je bila velika šansa da se dođe do finala i napadne zlato. Lake pobjede u grupi su nam se obile o glavu. To je možda razlog gdje je došlo do opuštanja, pa nismo bili psihički spremni za Španiju", dodao je Teodosić

Poslije prvenstva pričao je sa Bogdanom Bogdanovićem.

"Njemu je izuzetno teško palo. Jako mi je krivo što nisam bio tamo da pomognem, ali ne treba zaboraviti da smo imali dosta problema. Lučić je krenuo da igra iz povrede, Bjelica je tokom turnira imao problema sa kolenom. Treba malo vremena da se slegnu utisci da bi se napravila ozbiljnija analiza", istakao je Miloš.