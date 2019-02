Teodosić do kraja sezone igra samo za Srbiju

Miloš Teodosić je odlučio da do kraja sezone ne nastupa ni za jedan klub.

Plejmejker ćeodigrati samo dva meča za selekciju Srbije protiv Estonije u Talinu 21. februara i tri dana kasnije protiv Izraela u Beogradu, a potom će ići na odmor i pokušati da sanira hronične povrede. Stigao je u Beograd na pripreme selekcije.

"Sa ove dvije utakmice s reprezentacijom završiću sezonu. Odmoriću se i kroz reprezentativno okupljanje na ljeto spremti za sljedeću. Radiću na sebi", rekao je Teodosić.

Plan mu je da nastupi za Srbiju u Kini 2019. godine, ako Srbija izbori plasman na Svjetsko prvenstvo. Ekipi Aleksandra Đorđevića neophodna je jedna pobjeda u mečevima sa Estonijom i Izraelom da izbori završnicu.

Inače, on je nedavno dobio otkaz u LA Klipersima.

"Prvi put sam dobio otkaz. Nije bilo lako. S druge strane to je nešto što sam i priželjkivao. Nije bilo to to. Mučili su se Klipersi sa mnom i ja s njima. Nisam priželjkivao da budem trejdovan tamo gdje ne bih igrao. Zadovoljan sam situacijom kako se izdešavalo. Ostali smo u dobrim odnosima. Ali ovako je bilo najbolje", objasnio je Teodosić novinarima u Beogradu.