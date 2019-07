Teo stigao u novi klub, euforija u Bolonji

Poslije mnogo spekulacija, Teodosić je odlučio da nastavi karijeru u Virtusu, koji sa klupe predvodio selektor Srbije Aleksandar Đorđević.

Navijači Virtusa dočekali su srpskog reprezentativca na aerodromu uz ovacije, a zvanično predstavljanje i konferencija za medije zakazani su za srijedu.

Srpski plejmejker koji je bio bez kluba još od odlaska iz NBA, dogovorio je trogodišnju saradnju sa nekadašnjim šampionom Evrope, od koje će zaraditi 6.5 miliona evra.

Prvi put u internacionalnoj karijeri Teo neće igrati ni Evroligu, ni NBA, već će predvoditi svoj novi tim u Evrokupu.

#Teodosic is landed in #Bologna. Virtus’ supporters simply amazing. via @Sportando pic.twitter.com/EflQwpTfOv

