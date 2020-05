Teniseri ponovo na terenu, priželjkuju igranje turnira

Bilo je teško, ali iz svega trebamo izvući ono najbolje, poručuju banjalučki teniseri, po povratku na teren. Tenis je sport koji zahtijeva veliku fizičku pripremljenost, ali i veoma jaku mentalnu snagu, koja im je pomogla da se brzo prilagode na novonastalu situaciju. Tokom kućne izolacije, za treninge se svako snalazio na svoj način, a najvažnije je kažu da nisu skroz ispali iz forme.

-Nismo skroz ispali iz forme, ali generalno nismo trenirali kao što inače treniramo, tako da treba se još malo vratiti u formu. Mislim da nije toliko teško, jer sam održavao fizičku formu, bar ja sam dosta trenirao I mislim da neće biti pretjerano teško da se vratim u staru formu, kaže banjalučki teniser Nemanja Malešević.

- Sad su tu lakši treninzi. Od sledeće sedmice krećemo I sa kondicionim treninzima. Sve je normačno, sve se vraća u normalu samo nema turnira, izjavio je Sergej Drljača, teniser TK Mladost.

Međunarodnih turnira sigurno neće biti do 31. jula, mada je upitna cijela teniska sezona. Ipak, Nemanja i Sergej nadaju se da će stečeno znanje imati gdje i da pokažu.

- Što se tiče međunarodnih turnira, ne znam šta da očekujem i ne očekujem puno. Ne zamaram se tim. Biće nekih turnira po regionu što će organizovati, tako da je bitno da ostanem u toj nekoj takmičarskoj formi. Nije isto trenirati i igrati turnire, bilo kakvog značaja. Drugačije je kad se to zove turnir i kad je turnirski meč, kaže Nemanja.

- Moram nastaviti da treniram i da budem što bolji. Da se trudim da se pripremim za sledeću sezonu, jer možda čak ne odigramo nijedan turnir do kraja godine. Ali ima nekih naznaka da će se igrati naši državni turniri, pa moram biti i za to spreman, dodaje Sergej.

Koliko je ova pauza zaista ostavila traga na igračima vidjeće se tek za nekoliko mjeseci. Trenutno najveća briga svih trenera, pa i onih teniskih je kako spriječiti povrede, ali i motivisati igrače. Srđan Svjetlanović, trener u TK Mladost kaže da čine sve kako bi igračima olakšali povratak na teren.

- Ostavilo je traga na sve, ne samo na igrače, već i na same nas trenere. Sada je jako teško sa igračima naći način komunikacije, kako ih ubijediti da je to sad sve normalno. Ali jako je teško. Oni su se spremali za početak sezone u martu, aprilu, sada je skoro jun. I još i dalje ne znamo šta će biti. Trudimo se na sve moguće načine da im olakšamo. Rizik je jako veliki, moramo polako da ih uvodimo u opterećenje i to radaimo po planu i programu, kaže Svjetlanović.

Entuzijazam ih nije napuštao ni tokom odsustva sa terena, pa tako u TK Mladost vjeruju da nakon svega dolaze bolji dani i da će uskoro svima, ne samo u ovom klubu, glavna tema biti nove pobjede tenisera.