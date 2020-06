Teniseri majstori i na fudbalu – Savo Milošević i Đoković u istoj ekipi

Na terenu trećeligaša Dorćola igrali su ekipe "Art Football Serbia", u kojoj su bili pjevači i glumci, i "Adria Tour Team" sa teniserima i trenerom fudbalera Partizana Savom Miloševićem.

Viđeno je mnogo lijepih poteza, isticali su se Aleksander Zverev, Novak Đoković, Gregor Dimitrovi i Filip Krajinović, pored Miloševića, kao i Miodrag Anđelković sa druge strane.

Dimitrov já está jogando melhor com o pé do que com a raquete. Destaque para a juíza claramente federete dando aquele cartão para o Djokovic por tirar a camisa (e o Dimitrov do lado tirou, mas ela só aprovou). https://t.co/zKmuMTi5eU

— Break Point (@BreakPointBR) June 11, 2020