Teniser pogodio skupljačicu, loptica letjela 227 km/h

Ova situacija desila se u trenutku kada je Kazahstanac imao meč-loptu.

Bublik je odservirao as i loptica je nakon udaranja u servis polje Ramosa pogodila djevojčicu, prenio je "Faktor".

Loptica koja je išla čak 227 kilometara na sat djevojčicu je pogodila u ruku, a Bublik koji je slavio sa 6:2, 7:6 brzo je prišao da se izvini sakupljačici lopti.

Making amends in the best possible way...

All class from Alex Bublik at the @hamburgopen 🤗 pic.twitter.com/dt7aleqXxw

— Tennis TV (@TennisTV) September 22, 2020